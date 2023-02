Scontro tra un’ape e una moto, ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni, in sella alla sua due ruote. L’episodio si è verificato a Melissano, sulla via per Casarano. Il giovane è stato condotto con codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Per i rilievi sono giunti I carabinieri.

