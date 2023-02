BARI – Il Presidente di Acquedotto Pugliese (AQP), Prof. Domenico Laforgia, è stato nominato vicepresidente di Utilitalia, la federazione delle utilities che riunisce le aziende pubbliche operanti nei servizi dell’acqua, dei rifiuti, dell’energia elettrica e del gas. La giunta esecutiva lo ha inoltre delegato allo sviluppo per il Sud.

“Una nomina che premia il valore dell’azienda ed il riconoscimento di un’attività di lavoro fatta bene, in un territorio – spiega il Presidente di AQP, Domenico Laforgia – abbastanza complicato, con un Acquedotto che è una delle opere di ingegneria civile tra le più difficili da gestire in Italia, avendo gli adduttori lontani ed una distribuzione di reti idriche per 20 mila chilometri al servizio di oltre 4 milioni di cittadini”.

“Mi è stato anche chiesto di presiedere la commissione Sud e, quindi, di cercare di ridurre le differenze tra in Nord e il Mezzogirono nel settore delle utilities, non soltanto nel campo dell’acqua, ma anche in quello dell’energia, del gas e dei rifiuti. Settori questi ultimi – aggiunge il Presidente Domenico Laforgia – in cui AQP si accinge ad entrare in maniera massiccia”.

“Ci impegneremo adeguatamente avendo tanti buoni esempi da rappresentare alle altre società del Sud ed anche alle altre Regioni. A tutti loro – conclude il Presidente Domenico Laforgia – rappresenteremo come la Puglia stia facendo una buona attività in tutte le direzioni e soprattutto nell’efficienza della conduzione industriale del servizio idrico integrato”.

