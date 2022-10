Un uomo di 48 anni è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale verificatosi poco dopo la mezzanotte di lunedì 10 ottobre sulla Statale 16, nei pressi di Mola di Bari. Quando il 48enne è stato soccorso dai sanitari del 118 era ancora vivo, ma dopo il trasporto in ospedale è deceduto. Sul posto gli agenti della Polizia Locale che sono a lavoro per stabilire l’esatta dinamica dello schianto mortale.