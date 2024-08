Bari-Sassuolo, Lasagna: “Gol ci sbloccherà mentalmente”

Kevin Lasagna ha tolto un peso psicologico non indifferente al Bari. Prima rete e primo punto del Bari in questo campionato e contro il Sassuolo: “È un gol che porta punti ma anche tanto morale, finalmente ci è andata bene. Possiamo sbloccarci sotto il piano psicologico e questa è la cosa più importante, abbiamo dimostrato di crederci fino alla fine. Contestazione? Sappiamo che quando le cose vanno meno bene bisogna tapparsi le orecchie e pensare solo al nostro obiettivo. La rete, comunque, mi mancava da parecchio e sentire lo stadio che urla il tuo nome regala una certa emozione. Da qui si riparte, ora. Intesa con Novakovich? Sicuramente si può sempre migliorare. Ci cerchiamo ma sappiamo che serve soprattutto lavorare di reparto, col tempo si ingrana ed anche in allenamento”.

E ancora: “Dedico questa rete ai tifosi sicuramente, ma poi anche alla mia famiglia. Sassuolo? Rimanendo in dieci per un’ora hanno tenuto ritmi molto bassi mettendo poco in risalto le proprie qualità”.

