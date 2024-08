Bari-Sassuolo 1-1, la sintesi del match

Bari-Sassuolo 1-1

Reti: 19’pt Thorstvedt (S), 48’st Lasagna (B)

Bari (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Oliveri (35′ Morachioli), Maita (18’st Manzari), Benali (18’st Bellomo), Dorval (1’st Maiello), Lasagna, Sibilli (17’pt Sgarbi), Novakovich. Panchina: Pissardo, Matino, Lulic, Favasuli, Ricci, Obaretin, Faggi. All. Longo.

Sassuolo (4-3-3): Satalino, Doig, Mulattieri (30’st Moro), Boloca (c), Lovato, Toljan, Odenthal, Caligara (11’st Pieragnolo), Lipani (1’st Antiste), Thorstvedt (30’st Obiang), Russo (37’st Romagna). Panchina: Moldovan, Missori, D’Andrea, Iannoni, Miranda, Kumi, Bajrami. All. Grosso

Arbitro: Federico La Penna (Roma 1); assistenti: Marco Scatragli (Arezzo) e Andrea Bianchini (Perugia). Quarto Ufficiale: Adolfo Baratta (Rossano). VAR: Daniele Doveri (Roma 1), AVAR: Niccolò Baroni (Firenze)

Ammoniti: Antiste (S), Novakovich (B).

Espulsi: 35’pt Lovato (S) per fallo da ultimo uomo.

Note: angoli 11-3. Recuperi: 3’pt; 7’st. Al 29’pt e 27’st cooling break; prima del via verrà osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di mister Sven Goran Eriksson. Stadio San Nicola, Bari; cielo sereno, 32°C, terreno in ottime condizioni; 15.733 spettatori (7.010 abbonati; 27 tifosi ospiti).

