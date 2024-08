Bari-Sassuolo 1-1, Longo: “Pari che dà fiducia, mercato fondamentale’

“Finalmente un punto per il Bari”. Così mister Moreno Longo al termine del match pareggia contro il Sassuolo: “Il pareggio ci dà fiducia, consapevolezza, autostima. Sono contento che sia arrivato grazie ad una prova non solo tecnica ma anche caratteriale. Ho visto una squadra che ha provato in tutti i modi a raggiungere il risultato. Apprensione? Normale percepirla. Quando perdi due partite iniziali ogni volta che l’avversario supera la propria metà campo averla ci sta. Nel primo tempo siamo stati poco aggressivi negli ultimi 25 metri, finivamo anche in inferiorità numerica. Con l’espulsione siamo passati ad un centrocampo a tre. Il Sassuolo è una squadra illegale per questa B, ha giocatori che per 7 o 8/11 giocavano già in A. La squadra mi è piaciuta quando ha avuto coraggio e personalità nel giocare la sfida e non buttare via la palla”.

Sulle condizioni di Sibilli: “Ha avuto un problema al tendine del flessore, è un problema che va verificato. Speriamo non sia una cosa lunga. Le due punte? È una situazione che possiamo rivedere ma molto dipende anche dal tipo di organico che in questi giorni si verrà a formare. Adesso bisogna capire come andare a reperire forze in ogni reparto. Mercato? Vedo la società al lavoro, sicuramente dobbiamo cogliere le occasioni nel modo giusto. Mancano un trequartista ed un attaccante. Ricci? Voleva andar via, poi ci ha ripensato. Voglio gente che sia motivata e che voglia restare qui, non voglio giocatori confusi”

Sulla Samp, prossima avversaria: “Troveremo una squadra arrabbiata, i loro passi falsi ci fanno capire quanto difficile sia questo campionato. Con la Serie B non si scherza ed è un torneo che va preso con le pinze perché non guarda in faccia a nessuno”.

Su Mantovani e Sgarbi: “Del primo sono contento, ha fatto una prova intelligente e solida. Sgarbi l’ho messo nel primo tempo in una posizione diversa perché aveva modo di esaltarsi maggiormente con le sue qualità, lavorando in ampiezza. L’atteggiamento del Sassuolo ci ha sicuramente favorito in questo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author