BARI – Confcommercio è tra le associazioni di categoria che segnalano diverse anomalie nella gestione del trasferimento dell’area mercatale in via Udine per via dei lavori sul waterfront: dal mancato rispetto della distanza alla scelta delle postazioni con sorteggio, non considerando l’anzianità. La richiesta è anche quella di coinvolgere il Municipio.

