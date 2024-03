Taranto, armato di coltello si scaglia contro Polizia: arrestato

La Polizia ha arrestato un 39enne di origini georgiane per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, deferito all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.

Intorno all’1.00 di mercoledì 6 febbraio, gli agenti sono intervenuti in via Temenide, a Taranto, per la segnalazione di uno straniero armato di coltello che si aggirava all’interno di uno stabile. Giunti sul posto, la Polizia ha bussato alla porta dell’appartamento dell’uomo, il quale si è da subito mostrato insofferente al controllo.

All’improvviso, ha dapprima scagliato violentemente a terra il telefono cellulare che aveva tra le mani per poi afferrare e lanciare una sedia di legno contro gli agenti, che hanno faticato non poco a contenere la sua rabbia.

Perquisito, aveva addosso due coltelli, di cui uno a scatto, che sono stati sequestrati. Trasmessi gli atti all’autorità giudiziaria competente, è stato arrestato.

