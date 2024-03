Bari, aumento della criminalità minorile, rinnovato il PIM

BARI – PIM sta per Pronto Intervento Minori e nasce da un accordo tra Comune e Tribunale dei Minori di Bari per intervenire sulle prime avvisaglie. L’impegno è il frutto di una sinergia insieme a Polizia Locale e Guardia di Finanza e accelera la presa in carico delle situazioni a rischio.

Servizio di Ilaria Delvino

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author