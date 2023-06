Bari, Sanità: lavoratori in protesta davanti alla Regione

BARI – Rifinanziamento del fondo sanitario nazionale, piano straordinario delle assunzioni in sanità, riorganizzazione del sistema sanitario regionale, potenziamento della medicina territoriale e abbattimento delle liste d’attesa e tariffe delle prestazioni aggiuntive. Scendono in piazza i lavoratori della sanità pugliese sotto le sigle sindacali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing e Intersindacale Medici, a una settimana dall’incontro fallito in Regione durante il quale, “dopo un’ora d’attesa – sottolineano le associazioni – non si è presentato nessuno. Queste tutte questioni rimaste in sospeso e senza risposta”

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp