Bari – Il centrodestra in Regione Puglia terrà una conferenza stampa lunedì mattina, e quindi non voglio anticipare niente” ed è “evidente che ci sia un problema importante in Regione Puglia”

Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra per Bari, il 36enne Fabio Romito a margine della sua prima uscita pubblica , rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se il governatore Emiliano debba dimettersi a causa delle diverse inchieste giudiziarie che hanno coinvolto la politica locale .

“La differenza tra il centrodestra e il centrosinistra – ha detto – è che noi agiamo insieme , facciamo politica insieme perché per quanto ci riguarda, l’unità non è qualcosa di conveniente ma è qualcosa in cui noi crediamo. Lunedì daremo tutte le nostre motivazioni rispetto alle iniziative che nella settimana prossima intendiamo intraprendere in consiglio regionale”

Laura Milano