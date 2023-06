Bari: Rapinano tarantino di 38 anni, arrestati due africani

I Carabinieri di Bari Scalo hanno arrestato due africani di 30 e 24 anni. Il 24enne, irregolare sul territorio nazionale, è già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e le persone. I due sono indagati per complicità in una rapina ai danni di un uomo di 38 anni originario di Taranto.

La vittima, arrivata da Genova nella tarda serata alla Stazione Centrale, ha deciso di trascorrere il tempo libero nei dintorni, passeggiando in piazza Umberto I. È qui che, come ha immediatamente segnalato al numero di emergenza 112, è stato circondato e aggredito da tre stranieri. Dopo averlo immobilizzato, gli hanno rubato il portafoglio contenente 120 euro in contanti e oggetti personali.

Le pattuglie dei Carabinieri sono intervenute prontamente, raccogliendo la descrizione dei responsabili fornita dalla vittima e riuscendo successivamente a individuare due giovani nascosti tra i cespugli nella stessa piazza Umberto I. La vittima ha riconosciuto con certezza questi due individui come gli autori del furto avvenuto poco prima.

L’Autorità Giudiziaria, informata degli sviluppi dell’indagine, ha disposto per entrambi l’incarcerazione preventiva. Dopo l’udienza di convalida, è stata confermata la custodia cautelare in carcere per entrambi gli indagati.

