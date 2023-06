BARI – Continuano le missioni di pace dell’Isola che non c’è: in partenza verso Roma, destinazione ambasciata italiana a Mosca, il bassorilievo dedicato a San Nicola, per poi arrivare a nella capitale russa a luglio prossimo, luogo in cui farà tappa anche l’arcivescovo di Taranto Santoro

