Bari: rapina disabile, 34enne marocchino finisce in carcere

Un uomo di 34 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato perché considerato autore della rapina avvenuta nei giorni scorsi a Bari ai danni di un diversamente abile di 21 anni. Secondo quanto ricostruito dalle indagini avviate dopo la denuncia della vittima e l’ascolto di alcuni testimoni, il 34enne, che ha precedenti e risulta non in regola con il permesso di soggiorno, si sarebbe offerto di aiutare l’uomo ad attraversare un viale di piazza Umberto spingendogli la carrozzina. Al rifiuto del 21enne, l’uomo avrebbe chiesto un euro e mentre il giovane cercava la moneta nel portafogli glielo ha strappato dalle mani per poi strattonarlo facendolo finire sull’asfalto. Il 34enne è fuggito in bici, la vittima invece è stata soccorsa anche dagli agenti delle Volanti intervenuti sul posto. Sono stati i poliziotti a individuare e fermare il rapinatore mentre percorreva corso Cavour, non lontano dal luogo della rapina.

