Dall’Egitto a Bari per studiare il riuso delle acque reflue

BARI – Gestire il ciclo dell’acqua, trasformando i reflui da scarto a risorsa preziosa per l’agricoltura. È l’obiettivo dello study tour Management of wastewater treatment processes che vede impegnata in Puglia, fra Acquedotto Pugliese e Ciheam Bari, una delegazione di manager e funzionari del servizio idrico egiziano. Lo study tour, organizzato in collaborazione con il Dicatech del Politecnico di Bari, prevede sessioni in aula e visite a laboratori di analisi e impianti di depurazione. Un fitto programma mirato a trasferire le migliori pratiche di economia circolare, con particolare riferimento al riuso di acque depurate in agricoltura.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp