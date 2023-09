Conversano, a Lector un libro sulla prima regista d’Italia

CONVERSANO – Elvira Notari vive a Napoli e si innamora da subito del mondo del cinema. Siamo all’inizio del Novecento e le case di produzione italiane sono poche. Quando incontra Nicola che le propone di sposarla, Elvira accetta ed insieme fondano una piccola azienda che colora le pellicole. Elvira sa però che può avere di più e per raggiungere il successo deve dedicarsi al suo lavoro. Per l’epoca questo è un pensiero inaccettabile ma Elvira Notari dovrà sfidare tutte le regole per arrivare dove vuole. La scrittrice Flavia Amabile, in Elvira, ricostruisce la storia di un personaggio discusso e rivoluzionario, la prima regista d’Italia. La narrazione è arrivata nell’edizione numero 19 di Lectorinfabula

