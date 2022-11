Bari: Qualità della vita, Lacarra ‘Pretestuose critiche a Decaro’

Condividi su...

“La fotografia della Puglia che emerge dal rapporto 2022 sulla qualità della vita in Italia, realizzato da ItaliaOggi, in collaborazione con l’Università la Sapienza di Roma e la Cattolica assicurazioni, pur non rosea, dimostra come si stia lavorando bene. Quasi tutte le province, eccezion fatta per Lecce, guadagnano posizioni rispetto allo scorso anno, e Bari sale addirittura di 6 posti, passando dall’86esima posizione all’80esima”.

Così, in una nota, Marco Lacarra, deputato PD e segretario regionale del partito, che aggiunge: “Le critiche che in seguito a tale classifica sono state rivolte al sindaco di Bari, Antonio Decaro, sono pretestuose. Non solo perché, come detto, l’area metropolitana di Bari ha guadagnato ben 6 posizioni, ma anche perché la classifica non prende in considerazione i singoli comuni, ma le province e le aree metropolitane, per cui nel caso di Bari sono 41 i comuni analizzati e non solo il capoluogo”.

Inoltre, gli indicatori di benessere analizzati per stilare la classifica (affari e lavoro, ambiente, disagio sociale e personale, istruzione-formazione e capitale umano, popolazione, reddito e ricchezza, sicurezza, sistema salute e tempo libero) non sono certo tutti argomenti di competenza di un sindaco”, conclude Marco Lacarra.