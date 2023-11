A Bari Promessi sposi, il wedding a 360 gradi

BARI – Duecentocinquanta espositori e 7mila biglietti scaricati online. Sono questi i numeri della nuova edizione di promessi Sposi, la quattro giorni dedicata al wedding e a tutto ciò che ruota intorno al giorno più bello della vita di due persone che si amano. Nei padiglioni della Fiera del Levante, da giovedì 9 e per tutto il fine settimana, un’offerta che accoglierà tutti i prodotti e i servizi che riguardano il variegato mondo del wedding tra abiti da sposa, sposo e cerimonia, sale ricevimenti, chef e pasticceria, wedding planner, liste nozze e bomboniere, fotografi, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, gioielli, fiori, bellezza e cosmesi, arredo, e tanto altro. Non mancheranno gli appuntamenti che hanno caratterizzato anche le precedenti edizioni come il “Promessi Sposi Bridal Show”, “Levantecooking” e “Levantecake”, e il concorso nazionale “Un giorno da modella”. Ma Quest’anno ci sarà una novità in più.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp