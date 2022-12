Condividi su...

BARI – “L’amore non è una formula matematica, non ci si può innamorare facendo dei calcoli”. Almeno questo è quello che pensa Arturo fino a quando rivede un vecchio compagno di classe, Gianfranco, ora ingegnere informatico, che ha ideato una app per scovare la propria anima gemella. E così Arturo si sottopone al test e scopre che per lui ce ne sono ben sette. Inizia così il suo personalissimo giro per il mondo alla ricerca delle sette ragazze che dovrebbero essere l’amore della sua vita. E così il protagonista scoprirà molto su di sé, sui rapporti di coppia a ogni latitudine, e su cosa sia davvero un’anima gemella.

Si chiama La disperata ricerca d’amore di un povero idiota, il nuovo libro di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, che torna al romanzo con la sua voce inconfondibile e lo sguardo intelligente e critico, sempre pieno di tenerezza, sulle contraddizioni del nostro presente, sulle fragilità fra il tramonto delle vecchie certezze e i falsi miti di nuove verità.