CASTELLANA GROTTE – Oltre 2 metri di altezza per 1,20 metri di circonferenza alla base e in totale 1500 macarons, tutti rigorosamente farciti. Sono questi i numeri dell’albero di Natale realizzato da una pasticceria di Castellana Grotte, nel SudEst Barese, in occasione delle festività natalizie 2022 ed esposto nella sede di largo Porta Grande.

Una scultura unica per le sue dimensioni, realizzata interamente di macarons dallo staff di pasticceri guidato da Pietro Netti, che ha impiegato circa 10 giorni per produrre i 3000 dischetti che caratterizzano il dolce francese, farcirli, accoppiarli e infine montarli assieme per comporre l’albero, rifinito poi con decorazioni interamente edibili fatte di cioccolato e pasta di zucchero. Già nell’anteprima dello scorso anno l’albero di macarons aveva conquistato i grandi ed entusiasmato i più piccoli, per Natale 2022 si arricchisce di altri sei piani anche in occasione di uno speciale anniversario: quello dei 30 anni di attività.