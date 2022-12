Condividi su...

BARI – Integrazione, Inclusione, Intergenerazionalità, sono le tre parole intorno alle quali è stato sviluppato NatalInsieme, l’iniziativa organizzata dalle associazioni Anteas Bari (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà) e Anolf Bari (Associazione nazionale oltre le frontiere). L’appuntamento è per il prossimo fine settimana al Palamartino dove sarà possibile – per le oltre 500 famiglie presenti tra pensionati, migranti e giovani – approfondire la conoscenza reciproca tra le culture che nelle nuove generazioni vivono ormai una piena integrazione. Spettacolo, musica, danze e folklore, che uniscono persone di diverse etnie ed età, per incuriosirle a conoscere culture, comportamenti e generazioni diverse in un clima inclusivo e festoso.