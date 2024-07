Bari Piano Festival 2024, risuona la città

BARI – Torre Quetta, il Chiostro di Santa Chiara, il Sagrato della Basilica di San Nicola e il Parco 2 Giugno tornano a essere la cornice della settima edizione di Bari Piano Festival, la kermesse dedicata alle mille sfaccettature del jazz che per sette giorni renderà la città una sala per musica a cielo aperto, la perfetta cornice per sentire le note dei pianoforti librarsi nell’aria e diffondersi in tutto il territorio. Dal 22 al 29 agosto risuona la città grazie a un festival che quest’anno compie sette anni e si conferma un’occasione per la città, i cittadini e i turisti per ascoltare grandi pianisti provenienti da ogni parte del mondo in un repertorio che spazia dal classico al contemporaneo. Appuntamento clou sarà – come ogni anno – il concerto all’alba che per questa edizione si sposta da Torre Quetta per approdare a Parco 2 Giugno con i due dj set di pianoforte contemporaneo di Flavia Salemme e Simone Liberale

