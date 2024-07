Monopoli, caro lidi: “Siamo anche meglio di Montecarlo”

MONOPOLI – “Sessanta euro? Sono più che giustificati!”. Non sarà Montecarlo ma la Puglia e la bellezza della sua costa superano di gran lunga quella del Principato. Di questo ne sono certi i gestori e proprietari dei lidi della costa del sud Barese, a meno di un mese dal G7 che ha portato la nostra regione sul tetto del mondo. La polemica è tutta contro le parole dell’imprenditore Flavio Briatore che l’altro giorno, in un’intervista televisiva, ha detto che sessanta euro da spendere per lettini e ombrelloni in Puglia sono eccessivi.

