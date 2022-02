Bari, paura per una valigia abbandonata, intervengono gli artificieri (video)

BARI – Momenti di tensione in pieno centro a Bari, una valigia abbandonata nei pressi di un edificio è stata notata in Via Marin da alcuni passanti e segnalata alle forze dell’ordine. Si è subito messo in moto il meccanismo di messa in sicurezza dell’area interessata, sul posto si è recata la Polizia di Stato con gli Artificieri, uomini specializzati per il disinnesco e la rimozione di ordigni. L’intervento è stato effettuato con le attrezzature specifiche, mentre la zona è stata transennata ed interdetta al traffico. Non si esclude che il trolley sia stato involontariamente abbandonato da qualcuno. Mentre pubblichiamo gli accertamenti sono ancora in corso.

Qui sotto il video dell’arrivo della Polizia in Via Marin.