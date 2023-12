Bari, una partita di basket “speciale”

BARI – Promuovere una cultura di rispetto e inclusione, soprattutto tra i giovani e l’intera comunità. Lo strumento principe di questa missione è lo sport unificato, che coinvolge atleti con e senza disabilità intellettive in formazioni miste, abbattendo ogni barriera. Nella giornata “Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità” proclamata nel 1992 dall’ONU, il cus di Bari ha accolto la “XX Edizione della Special Olympics European Basketball Week” per la prima volta nel capoluogo pugliese. Ragazzi normodotati e affetti da disabilità si sono sfidati in una partita a pallacanestro per lanciare un messaggio contro ogni tipo di barriera.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp