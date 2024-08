Bari, partenza horror: la Juve Stabia passa 3-1 al San Nicola

Una partenza horror. La Juve Stabia espugna 3-1 il campo del Bari, che davanti a 21mila spettatori cade in casa contro una neopromossa. Difesa completamente da rivedere, attacco ancora in ritardo per una prestazione nettamente insufficiente sia in fase offensiva che in fase di non possesso.

CRONACA. La partenza degli ospiti lascia già presagire quello che succederà nel primo tempo: all’11’ discesa di Floriani Mussolini da sinistra, traversone deviato in calcio d’angolo da Obaretin. Passa la formazione ospite al minuto 24: su calcio d’angolo da sinistra Bellich salta tutto solo in area di rigore e batte Radunovic. Miracoloso Thiam su Lasagna al minuto 38: l’attaccante del Bari, però, è in posizione di fuorigioco. Raddoppia la Juve Stabia con un gol fotocopia su finire del primo tempo: questa volta è Folino a saltare indisturbato e a battere un Radunovic non esente da colpe. Nella ripresa dentro subito Novakovich per Sgarbi ma è la Juve Stabia ad avere l’occasione migliore con un altro calcio piazzato su cui Varnier non riesce a trovare la deviazione vincente. Bari vicino al gol due volte in avvio: prima con Sibilli dalla distanza, poi con un colpo di testa di Novakovich respinto in tuffo da Thiam. Radunovic mette una pezza su Mosti all’11’ con la difesa del Bari ancora in difficoltà. Minuto 19: Lasagna coglie un esterno della rete dal centro dell’area di rigore. Dentro anche Maita, Ricci e Manzari con l’esterno che trova il gol della bandiera nei minuti di recupero, arrivato dopo lo 0-3 di Artistico, lasciato tutto solo in area di rigore su un traversone proveniente da destra. Un 1-3 che non cambia la sostanza: c’è tanto da lavorare per cambiare marcia.

1a g. Serie BKT: Bari-Juve Stabia 1-3

Marcatori: 24’pt Bellich (JS), 47’pt Folino (JS), 35’st Artistico (JS), 48’st Ricci (B)

Bari (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Vicari (c), Obaretin, Favasuli (14’st Ricci), Maiello (14’st Maita), Benali, Dorval, Sgarbi (1’st Novakovich), Sibilli (45’st Morachioli), Lasagna (27’st Manzari)

A disp.: Pissardo, Mantovani, Matino, Astrologo, Lulic, Akpa-Chukwu, Faggi

All. M. Longo

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam, Folino, Bellich, Ruggero (1’st Varnier), Floriani Mussolini (1’st Rocchetti), Leone (43’st Meli), Buglio, Andreoni, Mosti, Piscopo (20’st Pierobon), Candellone (c) (31’st Artistico)

A disp.: Matosevic, Baldi, Tonin, Mignanelli, Gerbo, Maistro, Piovanello

All. G. Pagliuca

Arbitro: Sig. Giuseppe Collu (Cagliari); assistenti: Sig. Marco Ceccon (Lovere) e Sig. Giacomo Monaco (Termoli). Quarto Ufficiale: Sig. Enrico Gigliotti (Cosenza). VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco), AVAR: Salvatore Longo (Paola)

Ammoniti: Folino (B), Ruggero (JS), Fliriani Mussolini (JS), Buglio (JS), Sibilli (B), Varnier (JS), Pucino (B)

Espulsi:

Angoli: 7-4

Rec.: 5’pt; 6’st

Note: 25’pt e 27’st cooling break

Stadio San Nicola, Bari; cielo sereno, 32°C, terreno in ottime condizioni; 20.957 spettatori (6.859 abbonati; 864 tifosi ospiti)

