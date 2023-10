Bari, oltre 600 chef per la Festa Nazionale del Cuoco

BARI – Oltre 600 cuochi per una tre giorni dedicata alla gastronomia, tra incontri, dibattiti, coocking show, masterclass. È l’edizione 2023 della “Festa Nazionale del Cuoco”, una ricorrenza celebrata dall’intera categoria con il consueto raduno annuale: numerosissime le presenze di chef e maestranze professionali, allievi ed operatori del settore da tutta Italia e dall’estero. L’appuntamento si terrà fino a giovedì 26 ottobre nel capoluogo pugliese con iniziative nel centro storico e in alcune strutture ricettive della città. La scelta della Puglia e della città di Bari per il tradizionale raduno non è casuale, considerate le peculiarità e versatilità della tradizione culinaria pugliese, un’attualissima vetrina della cultura enogastronomica nazionale e territoriale. Quest’edizione, in modo particolare, con l’esteso coinvolgimento di tanti allievi e giovani professionisti, mira a consolidare in loro la consapevolezza del ruolo del cuoco moderno, di fatto ambasciatore ed emblema in patria o all’estero del Made in Italy, ma anche protagonista dell’ambizioso programma che vede il nostro Paese candidare la cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco.

