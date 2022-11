Condividi su...

Linkedin email

BARI – Nuovo intervento di forestazione e riqualificazione ambientale del comune di Bari che ha messo a dimora 1.000 piante, tra alberi e arbusti, nella zona 167 del quartiere Palese accanto al playground comunale in via Minervino. I nuovi esemplari si aggiungono ai mille alberi già messi a dimora da aziende private nel 2021 nel Parco Urbano Asi con l’obiettivo di migliorare il territorio comunale e contribuire a realizzare un futuro più eco sostenibile per la città attraverso la piantumazione di 3.000 alberi entro il 2023. Scopo dell’intervento nel quartiere Palese è quello di restituire alla comunità uno spazio a contatto con la natura e un luogo di aggregazione. Particolare attenzione è stata posta nella scelta delle specie individuate tra quelle coerenti con le condizioni climatiche e naturalistiche del territorio, tra le quali l’orniello, il frassino, il lentisco e il pino d’Aleppo.