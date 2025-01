Bari, neonato morto in culla: ‘Era sottopeso e disidratato’

BARI – Il neonato trovato senza vita il 2 gennaio nella culla termica della parrocchia di San Giovanni Battista era affetto da gravi segni di trascuratezza. Secondo l’autopsia condotta nella giornata di mercoledì 8 gennaio, il piccolo, di circa 3-4 settimane, pesava solo 2 chili e 800 grammi, nonostante fosse nato a termine. Si ipotizza che il parto possa essere avvenuto fuori da una struttura ospedaliera, ma non vi sono certezze in merito.

La morte del neonato sarebbe riconducibile a ipotermia, anche se la conferma definitiva arriverà dagli esami istologici. Le condizioni critiche in cui versava, tra cui forte disidratazione e denutrizione, avrebbero comunque reso difficili le sue possibilità di sopravvivenza. Fonti investigative sottolineano che, se il piccolo non fosse stato così trascurato, avrebbe potuto salvarsi, nonostante i malfunzionamenti della culla termica: il riscaldamento era spento e l’allarme collegato al telefono del parroco non si è attivato.

Sul corpo del neonato sono state rilevate piccole escoriazioni alle caviglie, ritenute superficiali e forse provocate da parassiti cutanei. Gli inquirenti stanno ora cercando di stabilire se il bambino sia stato depositato nella culla ancora vivo o già morto. Tuttavia, le prime indagini suggeriscono che fosse vivo: la temperatura del cadavere, infatti, era uguale a quella della stanza, un elemento che fa pensare a una lunga permanenza nella culla prima del decesso.

