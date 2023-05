Bari, Mignani: “Non siamo venuti a Bolzano per difenderci e basta, ora obbligati a recuperare”

Michele Mignani, tecnico del Bari, commenta così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta rimediata dal suo Bari contro il Sudtirol a tempo quasi scaduto nell’andata della semifinale playoff di Serie B:

«Non volevamo snaturarci, non siamo venuti qui per difenderci e basta. Sapevamo che avremmo trovato una squadra che avrebbe avuto un atteggiamento attendista. La partita poteva sbloccarsi solo su un episodio. Alla fine è andata così e hanno vinto loro. Le partite si possono interpretare in tanti modi: puoi venire qui ed essere più aggressivo o puoi attendere l’avversario. Io credo che quest’ultimo sia stato l’atteggiamento giusto perché c’era un’altra partita da giocare. Peccato per aver preso il gol nel finale perché se non lo avessimo preso avremmo comunque mantenuto il match in equilibrio e in casa avremmo potuto giocare una gara eventualmente diversa. Ora siamo obbligati a recuperare la partita, dobbiamo farlo con tutte le forze. Se lo faremo andremo in finale, se non lo faremo non ci andremo».

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp