Rover gela il Bari al 92′: la semifinale di andata va al Sudtirol

BOLZANO – Rover gela il Bari al 2’ di recupero e costringe la squadra di Mignani a inseguire nella gara di ritorno. Una squadra biancorossa che pensa troppo ai calcoli viene punita dopo il 90’ e adesso dovrà trovare il successo davanti al pubblico amico nella sfida di ritorno in programma venerdì per regalarsi la finale playoff. Troppo poco quanto visto al Druso di Bolzano per cercare la vittoria, ma il gol dei padroni di casa sa di beffa per come si stava mettendo la partita. In cronaca: Mignani con il 4-3-1-2: Esposito a ridosso delle punte, a sinistra c’è Mazzotta, a destra Dorval. 3-5-2 per il Sudtirol che la vincerà passando al classico 4-4-2 di Bisoli. Prima occasione Sudtirol al 3’: Tait ruba palla a Benedetti e prova la conclusione, deviata in angolo da Vicari. Un quarto d’ora più tardi è Cheddira che prova a dare vivacità: salta Zaro e la mette in mezzo, De Col chiude bene la diagonale. Ripartenza Bari al minuto 32: Esposito allarga per Cheddira che da buona posizione calcia troppo debolmente tra le braccia di Poluzzi. Nel Sudtirol Bisoli si gioca la carta Rover al posto di Lunetta. Un minuto più tardi Fiordilino pesca Mazzocchi che prova la girata, bloccata da Caprile. Grande occasione Bari al 17’: Dorval scende da destra e la mette in mezzo: Cheddira dall’area piccola manca la deviazione vincente. Brivido al 29’: sponda di Odogwu per Mazzocchi che lancia di pochissimo al lato. La beffa arriva al 2’ di recupero: Casiraghi crossa da destra e trova Rover che sovrasta Mazzotta e batte Caprile: vince il Sudtirol e ora al ritorno bisognerà sfatare il tabù pienone.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp