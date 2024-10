Bari, migliorare la qualità della vita camminando

BARI – Promuovere il miglioramento della qualità di vita e la salute attraverso l’attività fisica. Per questo gli operatori del Centro di Salute Mentale di Bari hanno organizzato una camminata sportiva aperta alla cittadinanza patrocinata dal 3° Municipio. Si chiama “Fit Walking: camminiamo insieme per il benessere”, il progetto di promozione della salute promosso dalla “Fondazione Carlo Valente Onlus” e in collaborazione con una serie di realtà sportive e associazioni del territorio.

