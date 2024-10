Bari, torna la sperimentazione musicale di Time Zones

BARI – Trentanove anni nel segno della sperimentazione con una identificazione ormai precisa che anticipa i tempi e le tendenze musicali. Time Zone è pronto a invadere con la sua musica spazi differenti della città, dal centro alla periferia, inanellando ancora una volta una serie di novità del panorama musicale come successo in passato con Kings of Convenience, Patti Smith, Lou Reed, Gotan Project e Sakamoto.

Un’edizione di Time Zones quanto mai variegata e tematicamente policentrica questa del 2024. Intorno ad alcuni punti fermi come le nuove idee di musica classica (modern classical), l’elettronica e il rapporto tra musica e letteratura. Il programma, da 19 concerti, propone questi generi differenti declinazioni. Si parte il 14 ottobre.

