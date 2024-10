Ostuni: inaugurazione della mostra Run di Nicoletta Scilimati

Si inaugura sabato 12 ottobre alle h19 presso Palazzo Tanzarella nel centro storico di Ostuni la mostra RUN di Nicoletta Scilimati, docente presso l’Accademia di Belle arti di Lecce, promossa dal Centro diurno San Francesco da Paola gestito da Osacoop operatori sanitari associati, con il patrocinio del comune di Ostuni e dell’Istituzione Museo di civiltà preclassiche della Murgia meridionale.

RUN e’ una serie composta da 16 collages cartacei realizzati con ritagli di stampe xilografiche e calcografiche,letterpress ed interventi calligrafici manuali applicati su foto ritratti di atleti partecipanti al World triathlon para cup 2024 tenutosi a Taranto lo scorso 8 giugno.

Gli scatti tentano di catturare degli istanti, espressioni che portano alla luce il sentire dell’atleta, focus su cui è’ rivolto lo sguardo dell’autrice.

La mostra si svolge nell’ambito dell’VIII edizione del Festival della Cooperazione Internazionale vede la partecipazione attiva di associazioni sportive come la FITRI( federazione italiana triathlon) e del mondo del volontariato sociale come AIFO e Rete Italiana Disabilità e Sviluppo.

Interverranno il Sindaco di Ostuni arch. Angelo Pomes, il Direttore ABA di Lecce Prof. Nunzio Fiore, la presidente ff del Museo dr.essa Ivana Colizzi , il presidente regionale FITRI dr. Antonio Tondi, l’Assessore al Welfar dr. essa Antonella Turco e il Dirigente area servizi sociali dr. Giovanni Quartulli.

Il Direttore Osacoop on. Nicola Ciraci’ ha dichiarato:” unire in rete un festival solidale realizzato all’interno di un progetto europeo con partecipanti da tutte le aree del mediterraneo con il mondo sportivo della disabilità e l’arte promossa da una delle Accademie più importanti d’Italia grazie alle opere realizzate da una artista sensibile e innovativa come la Scilimati in uno scenario come lo splendido centro storico di Ostuni e’ per il mondo coooperativo,delle disabilità e para sportivo la dimostrazione di quanta forza e bellezza ci possa essere in queste iniziative e nei loro attori principali”.

La mostra a ingresso libero potrà essere visitata tutte le mattine e nella intera giornata il sabato e la domenica sino al 25 ottobre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author