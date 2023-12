Bari, Marino: “Ritiro è servito, mai pensato di dimettermi”

L’allenatore del Bari Pasquale Marino ha parlato così alla vigilia della delicatissima sfida contro il Sudtirol.

Ritiro: “Lo abbiamo ritenuto opportuno, non deve essere inteso come punizione ma come modo per stare insieme per capire cosa dobbiamo fare di più. È servito, era necessario per affrontare questa partita importantissima. I ragazzi lo hanno accettato abbastanza bene, il tempo delle chiacchiere è finito. Gruppo si deve compattare, ho visto tanta voglia”.

Formazione: “Sibilli falso nueve e Aramu a lato può essere una soluzione”.

Dimissioni: “Non è vero, abbiamo programmato il ritiro e ci siamo parlati con direttore e presidente, mai parlato di dimissioni, non so se qualcuno è entrato nella mia testa”.

Carattere del Bari: “Inconsciamente la delusione non aiuta. Non cerco alibi ma il Bari non è stato fortunato. Menez è mancato, Diaw anche. A Lecco nel primo tempo la squadra ha gestito la partita. Dopo che abbiamo preso gol abbiamo avuto tre occasioni, mi arrabbio perché dobbiamo andare subito con convinzione e cattiveria”.

