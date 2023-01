Bari: Maita, ‘Al momento firmerei per il quarto posto’

“La forza del Bari è di non guardarsi mai indietro, ma dobbiamo correre più degli altri per fare risultato, a partire dalla partita di sabato”. È il pensiero di Mattia Maita, centrocampista del Bari, che ha presentato la prossima gara con il Perugia. “È una squadra forte e questo è un campionato difficile – aggiunge -. Al momento firmerei per il quarto posto, non siamo più forti degli altri avversari. A Palermo abbiamo perso anche per sfortuna, però dobbiamo essere più concentrati nei minuti finali. Su miglioreremo anche in questo, ci toglieremo molte soddisfazioni”. Il calendario propone un trittico di impegni con Perugia, Spal e Cosenza “Entriamo nel clou del campionato, dobbiamo solo pensare a fare risultato in ogni partita, in modo da definire il nostro destino”.

