Bari: macchinista trova su treno portafoglio con contanti e carte credito

Questa è una storia di correttezza e buon senso, che merita di essere raccontata. Nella mattinata di giovedì 18 maggio, intorno alle ore 12.30, il macchinista del treno regionale 92020 di Ferrovie del Sud Est. partito da Putignano alle ore 10.54 e giunto a Bari Centrale alle ore 12.14, ha trovato un portafoglio abbandonato fra i sedili, durante il consueto giro di ricognizione.

L’uomo non ci ha pensato due volte e ha allertato subito la Polizia Ferroviaria di Bari: nel portafoglio c’erano contanti, oltre a documenti e carte di credito. Gli agenti, intervenuti sul posto dopo la segnalazione telefonica, sono risaliti in brevissimo tempo alla proprietaria del portafoglio, una 25enne che non si era ancora accorta di nulla.

Non sono mancati gli infiniti ringraziamenti per questo l’uomo, che compiendo soltanto p il suo dovere si è rivelato provvidenziale.

Un esempio di etica professionale del personale di Ferrovie del Sud Est (Gruppo Ferrovie dello Stato), ogni giorno impegnato con senso del dovere a servizio dei clienti.

