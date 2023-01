BARI – Spreco di denaro o incentivo allo shopping? Le feste sono terminate ma non le luci che le accompagnano. Le strade del centro a Bari resteranno illuminate fino al 2 febbraio, giorno della Candelora. Ad annunciarlo è con un post sui social il sindaco, Antonio Decaro. L’obiettivo è quello di rendere appetibile il centro cittadino anche durante il periodo dei saldi e accompagnare gli acquisti dei tanti che scelgono via Sparano, via Argiro e via Manozni per lo shopping. Le luci non resteranno accese tutta la notte: “Sarà un’accensione a tempo per poche ore la sera”, sottolinea sui social il primo cittadino”. Il motivo che ha portato l’amministrazione comunale a prendere questa decisione sta tutta nella visibilità: “In queste settimane – scrive ancora Decaro – le nostre luminarie hanno fatto il giro del mondo dei social. Per questo abbiamo deciso di tenerle ancora fino al 2 febbraio. Un piccolo gesto – dice il primo cittadino – per sostenere il commercio cittadino in questi giorni di saldi. E un modo per permettere a chi ancora non è stato a Bari in questi giorni di festa, di godere della bellezza delle nostre strade illuminate”.

