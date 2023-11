Bari, Luigi De Laurentiis sul confronto coi tifosi: “Mai offeso nessuno”

BARI. Luigi De Laurentiis fa le sue precisazioni su quanto accaduto verso la fine di Bari-Venezia sabato scorso. Storia di una gara persa 0-3 e che ha portato ad un confronto acceso e verbale con alcuni tifosi biancorossi: “Al fischio finale di Bari-Venezia, in tribuna – si legge sulla sua storia di Instagram – c’è stato un confronto animato con alcuni tifosi comprensibilmente delusi dal risultato. Esprimere dissenso penso sia un diritto fondamentale per tutti, sempre nel rispetto per il lavoro, le professionalità, le persone. Sebbene si trattasse di un momento emotivamente intenso per tutti, smentisco categoricamente di aver pronunciato espressioni o frasi offensive nei confronti di chiunque. Non è, non è mai stato il mio modo di affrontare confronti, critiche o discussioni”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp