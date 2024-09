Bari, Longo: “E’ un pari che lascia rammarico ma anche fiducia”

ESPERIENZA – “Questa è una squadra che ha bisogno di accumulare esperienza. Nel momento in cui si è ritrovata in dieci, non deve smettere di giocare. Queste esperienze devono farci crescere, nelle partite gli episodi sono molto importanti, gli scenari delle gare cambiano all’improvviso. E’ un pari che ci lascia rammarico ma anche fiducia, ho visto i miei giocatori dare tutto e questo mi inorgoglisce”.

PRESTAZIONE IN INFERIORITA’ NUMERICA – “Ci dobbiamo tenere la prestazione, anche perché se andiamo ad analizzare le sfide in cui siamo stati noi in superiorità numerica scopriamo che i nostri avversari, che erano signore squadre come il Sassuolo e la Sampdoria, fecero grande fatica a uscire dalla propria metà campo una volta rimasti in dieci. Arbitraggio? Siamo stati ingenui noi a dare loro l’opportunità di decidere. Dobbiamo migliorare in questo”.