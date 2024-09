Due ingenuità fanno sfumare il terzo successo consecutivo del Bari: 1-1 al San Nicola contro il Cosenza

Due ingenuità condannano il Bari ad un pari contro il Cosenza nel settimo turno del campionato di Serie B. Il rosso a Lella che lascia i biancorossi in 10, il braccio di Saco su un traversone dei rossoblù, arrivati dopo il vantaggio di Pucino scrivono l’1-1 che porta i biancorossi a 9 in classifica e i calabresi, penalizzati di 4 punti, a 5.

Longo conferma 10/11 della squadra di Frosinone, con il ritorno di Lasagna al posto di Novakovich, Alvini affida le chiavi dell’attacco a Fumagalli e Strizzolo.

Dopo 30 secondi subito Bari pericoloso con un’acrobazia di Lella in area. Il Cosenza corre e pressa e mette in difficoltà il Bari con i traversoni e i calci piazzati, il Bari tende a ripartire e a cercare le conclusioni dalla distanza. Falletti ha il piede caldo, colpisce il palo e al 39’ va a battere il calcio d’angolo su cui Pucino anticipa tutti e sorprende Micai.

La gara si complica al 9’ della ripresa: Lella sbraccia in area e prende il cartellino rosso dopo la revisione del Var. Alvini tira fuori la batteria offensiva con Strizzolo e Ciervo. L’ex Sassuolo approfitta di un errore di Dorval al 24’ quando conclude sfiorando il palo. Il Bari regge fino al 42’ quando Saco con un’ingenuità colpisce il pallone con un braccio in area di rigore e regala un rigore agli ospiti dopo la chiamata del Var. Fumagalli dal dischetto batte Radunovic. Bravo il portiere del Bari su Florenzi da fuori al primo minuto di recupero. Passano i sette minuti di recupero senza occasioni di gol. Finisce 1-1 con un po’ di amaro in bocca per la vittoria sfumata nei minuti finali.

7a g. Serie BKT: Bari-Cosenza 1-1

Marcatori: 39’pt Pucino (B), 42’st Fumagalli rig. (C)

Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Oliveri (49’st Favasuli), Lella, Benali, Maita (36’st Saco), Dorval (36’st Saco), Falletti (21’st Sibilli), Lasagna (49’st Novakovich)

A disp.: Pissardo, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Favilli

All. M. Longo

Cosenza (3-4-1-2): Micai (c), Camporese, Charlys, Fumagalli, Ricciardi (35’st Zilli), Caporale, Venturi, Josè Mauri (15’st Strizzolo), Kouan (1’st Florenzi), Mazzocchi (28’st Rizzo Pinna), Ricci (15’st Ciervo)

A disp.: Vettoriel, Cimino, Sankoh, D’Orazio, Delle Mura, Kourfalidis, Hristov

All. M. Alvini

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido); assistenti: Sig. Valerio Colarossi (Roma 1) e Sig. Paolo Bitonti (Bologna). Quarto Ufficiale: Sig. Enrico Cappai (Cagliari). VAR: Niccolò Baroni (Firenze) AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo)

Ammoniti: Oliveri (B), Charlys (C), Mantovani (B)

Espulsi: 53′ rosso diretto a Lella (B); 44’st espulso Migliaccio (all. 2a dalla panchina)

Angoli: 7-4

Rec.: 2’pt; 8’st

Note: al 28’pt e 26’st cooling break

Stadio San Nicola, Bari; cielo sereno, 32°C, terreno in ottime condizioni; 17.538 spettatori (7.154 abbonati; 1.283 tifosi ospiti)

