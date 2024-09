Barletta-Novoli, De Candia mantiene alta l’asticella

BARLETTA – Non fa sconti Pasquale De Candia, che carica il suo Barletta a caccia della sesta vittoria in altrettanti match di campionato. La sfida del Puttilli contro il Novoli può essere l’occasione per allungare ulteriormente sulla concorrenza, ma servirà mantenere lo stesso atteggiamento spietato che si è visto a Ruvo contro il Corato domenica scorsa.

Partito Bottalico, arrivati Bayo in mediana al posto del centrocampista barese e Pinto in difesa per dar fiato a Montrone e riportare Bernaola più avanti. Il tecnico molfettese, che ha attuato un’ampia rotazione negli ultimi impegni ufficiali, può contare su due nuove pedine.

Cinque punti di vantaggio su quattro squadre al secondo posto, porta inviolata e punteggio pieno. L’obiettivo, però, è ancora lontanissimo e De Candia vuole un Barletta che non si culli sul suo tasso tecnico.

