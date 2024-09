Calcio C/F, Molfetta: due nuove figure nello staff tecnico

La Molfetta Calcio Femminile ha annunciato l’arrivo di due nuove figure nello staff tecnico. Gimmi Aliberti è il nuovo preparatore atletico e porta con sé un’importante esperienza maturata nell’atletica leggera. Tecnico federale di secondo livello e dirigente della “Asd Corato di Atletica Leggera” da oltre dieci anni, Aliberti si distingue per le sue competenze in forza, velocità e resistenza. Ex atleta di triathlon e velocità, sarà determinante nel preparare le giocatrici della Molfetta con dedizione e precisione.

Un’altra figura chiave è Sara Ricciotti, ex capitano delle biancorosse, che assume il ruolo di fisioterapista della squadra. Ricciotti, da sempre simbolo del progetto femminile, sarà responsabile della cura muscolare delle atlete, grazie alla sua comprovata professionalità e al legame forte che la unisce al gruppo.

