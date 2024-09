Promozione, ds Soccer Trani: ‘Squadra completa, nuovi innesti decisivi’

In vista della quarta giornata di campionato, che vedrà la Soccer Trani affrontare il Borgorosso Molfetta domenica sera alle 19:30 presso lo stadio “Paolo Poli” di Molfetta, conferenza stampa di presentazione del match. Il direttore sportivo Luca Pasquadibisceglie e il nuovo acquisto Nando Terrone hanno parlato della condizione della squadra e delle aspettative per la stagione.

Terrone ha sottolineato il potenziale della squadra e l’importanza dei nuovi innesti: “Abbiamo un grande potenziale, tutti i nuovi arrivati stanno dando il loro contributo e siamo soddisfatti del lavoro che stanno facendo. Il settore giovanile è il nostro punto di forza e giocando anche in Coppa possiamo dare spazio a tutti. Abbiamo scelto prima gli uomini, poi i calciatori. Per ora è presto per dare un giudizio sul mercato, ma con Terrone la squadra è completa. Colgo l’occasione per comunicare che Destino ha espresso la volontà di cambiare aria e Stancarone ha rescisso il contratto qualche settimana fa. Inoltre, abbiamo tesserato Orazio Forgione, esterno sinistro proveniente dalla Molfetta Calcio”.

Luca Pasquadibisceglie, reduce da un esordio positivo, ha dichiarato: “Il mio obiettivo è portare esperienza a questo gruppo. Domenica è stato un bel debutto e in Coppa ho segnato il mio primo gol da titolare. Voglio continuare così e dare una mano alla squadra. I tifosi sono la nostra arma in più e spero di dimostrare l’importanza di questo progetto”.

La sfida di domenica si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre, con il Pasquadibisceglie determinato a consolidare il proprio cammino in campionato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author