BARI – Una riflessione su chi è la “nuova” Cassandra e sul significato delle sue catastrofiche profezie in questo millennio. Si chiama ‘Cassandra, la mia patria fu il vento’ il nuovo volume di Stefania Lupelli, presentato al Museo civico di Bari. La poetessa immagina Cassandra come un’eroina contemporanea, che vive nell’angoscia e accetta il nichilismo dei nostri tempi come destino, senza intravedere alcuna via d’uscita. Il libro così reinterpreta il mito della sacerdotessa troiana in chiave moderna.