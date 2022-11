Condividi su...

BARI – È stato il team “I Colleghi” ad aggiudicarsi la quarta edizione di Need Next Hackathon, la prima maratona digitale – giunta alla sua quarta edizione – dedicata al mercato degli Smart Buildings, che ha dato opportunità a tantissimi giovani aiutandoli nell’accesso al mondo del lavoro, sostenendo le loro idee imprenditoriali. Nel Padiglione Centro Congressi della Fiera del Levante di Bari, ingegneri, developers, marketers, laureati in economia, aspiranti imprenditori, startupper e curiosi di innovazione e tecnologia provenienti da tutta Italia si sono confrontati e hanno lavorato in team per mettere a punto soluzioni innovative e idee di business. Oltre 70 gli iscritti a Need Next Hackathon, giovani talenti dai 18 ai 25 anni, provenienti dalle scuole superiori e dalle università della Puglia, hanno lavorato divisi in 10 team, seguiti da 15 coach selezionati. Gli ambiti su cui si sono sfidati i partecipanti sono stati: “Innovazione tecnologica” e “Nuovi modelli di business”.