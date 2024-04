Bari, Leccese: ‘Pronto a passo indietro per far vincere coalizione’

“Se era possibile l’inquinamento delle primarie a Bari? No, io e Laforgia abbiamo standing morale e politico che non dà spazio ad altre cose. Lui dovrebbe essere in vantaggio nei sondaggi? Per quel che mi riguarda dico comunque vada sarà un successo, per me è importante tenere unita la coalizione”. Lo dice Vito Leccese, candidato sindaco di Bari per il PD, nel corso di un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

“Sarei disposto a fare un passo indietro se servisse a far vincere la coalizione, ma questo passo indietro andrebbe fatto insieme a Laforgia, bisognerebbe trovare insieme un candidato e poi il fare passo indietro. Al 50% sono disposto a ,farlo ma non so se Laforgia la vede allo stesso modo”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author