Bari, Donzelli: ‘Il candidato di centrodestra arriverà presto’

Il candidato del centrodestra per Bari “arriverà molto presto. In questo momento è importante riuscire a cambiare anche l’etica della politica a Bari, quando c’è qualcuno che dice tranquillamente in piazza andiamo alla criminalità organizzata ci fa schifo”. Così Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di FdI a ‘Cinque minuti’.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author