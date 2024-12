Bari, le probabili scelte di Longo per la sfida al Sudtirol

Vincere per riprendere il cammino interrotto venerdì scorso in occasione della trasferta di Pisa, portare a casa il bottino pieno per non permettere al passo falso rimediato all’Arena Garibaldi di compromettere le non poche certezze accumulate in questa prima parte di stagione: il Bari si avvicina a grandi falcate al prossimo appuntamento di campionato, in programma sabato alle ore 15:00 al San Nicola, teatro dell’incontro tra i biancorossi e il Sudtirol di Castori.

Per la settima volta consecutiva non ci sarà l’ex più atteso, quell’Andrea Masiello che resta l’immagine simbolo di una delle pagine più nere scritte a queste latitudini, ma le insidie non mancheranno: la compagine altoatesina vive un momento di grande difficoltà, è ultima in classifica insieme al Cittadella con appena 14 lunghezze all’attivo, ma ha da poco cambiato guida tecnica e potrebbe approdare nel capoluogo pugliese rinfrancata nello spirito e nell’atteggiamento. I ragazzi di Longo, però, non hanno scelta: con alle porte il doppio complicato impegno contro Palermo e Spezia, c’è un solo risultato a disposizione.

La notizia più importante, quanto al probabile undici di partenza, arriva dal reparto difensivo: torna a disposizione, scontato il turno di squalifica, Valerio Mantovani, pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto nel terzetto arretrato; al suo fianco l’inamovibile Pucino e presumibilmente capitan Vicari, favorito sul giovane Obaretin. Le altre principali novità provengono dalla corsia di destra di centrocampo e dall’attacco: a completare una fascia mediana composta per il resto dai soliti Dorval, Maita e Benali dovrebbe essere Oliveri, in vantaggio su Favasuli, mentre in avanti si potrebbe rivedere dall’avvio Lasagna. Il numero 15 è il candidato numero uno per affiancare Novakovich, con uno tra Falletti e Sibilli alle loro spalle sulla trequarti. Panchina per Favilli.

