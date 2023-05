Bari: Lavoro nero e sicurezza, sei attività sospese

Nell’ambito di controlli per il contrasto al lavoro nero e al rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, eseguiti da Polizia e ispettorato del lavoro a Bari, sono stati disposti sei provvedimenti di sospensione delle attività per alcune imprese in cui sono state riscontrate una serie di violazioni. In totale dodici sono state le aziende controllate, fra le quali nove che operano in edilizia. Le verifiche hanno interessato inoltre 44 lavoratori, per 27 dei quali sono emerse posizione contrattuali irregolari. I controlli sono stati eseguiti dal 21 aprile al 12 maggio.

